Portugal e Espanha lançam candidatura conjunta para sediar Copa do Mundo de 2030

Nesta quarta-feira, Espanha e Portugal foram adversários em um amistoso que terminou empatado em 0 a 0.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Antes da partida, porém, os países se uniram para assinar um acordo tendo em vista uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030.

No acordo assinado, a final seria disputada no Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid. A eleição da sede acontecerá apenas em 2024 e o Mundial terá 48 equipes ao invés das tradicionais 32.

Além de Espanha e Portugal, existem duas candidaturas em curso: a de Marrocos e uma conjunta entre Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.

Dani Ceballos, da Espanha, e Renato Sanches, de Portugal, disputam bola em amistoso Octavio Passos/Getty Images

A Copa de 2030 marcará os 100 anos de disputa do maior torneio de seleções no futebol.