Português no Enem: o que é cobrado na prova?

O Enem é uma dos exames mais aguardados pelos estudantes e todo ano são milhares de inscrições de jovens na corrida por uma vaga numa instituição de ensino superior. A prova é realizada em dois domingos consecutivos e abarca questões da área de linguagens e também uma redação, entre outras.

Assuntos de português no Enem

A matéria de Língua Portuguesa faz parte da área de Linguagens e Códigos, e nessa parte da prova o candidato terá seu conhecimento testado em assuntos como modernismo, gramática, variação linguística e interpretação de texto. O objetivo é compreender o funcionamento e uso do Português como língua materna.

Na parte de interpretação de texto é necessário dominar alguns aspectos como contexto histórico literário, gêneros textuais e suas estruturas, e vocabulário. Além disso, é preciso entender como esses fatores afetam a leitura o entendimento de um texto.

O Modernismo é um dos assunto que mais caem na prova do Enem. De 1998 pra cá foram mais de 50 questões apenas sobre esse tema. Este movimento literário surgiu como contraposição a escolas literárias como o Simbolismo e o Romantismo. Nesse sentido, para mandar bem nas questões, é necessário preciso saber os pormenores literários de cada um desses movimentos, como as suas características estéticas e ideologias.

As questões que gramática exigem habilidades no uso da norma culta. Assim, é preciso ter conhecimento quanto a tópicos de fonética, sintaxe, e morfologia. A prova traz também a classificação de orações e temas semelhantes. Outro assunto comum é variação linguística, porém, costuma aparecer de maneira superficial, visto que não é um tópico muito discutido no Ensino Médio.

O assunto de Funções da Linguagem pode aparecer, apesar de não ser tão recorrente. Nesse sentido, as exigências são cerca da relação entre função da linguagem e elementos da comunicação.

Lembre-se que, apesar de serem os mais comuns, esses temas não são os únicos que caem na prova, por isso, estude o maior número de conteúdos que puder para que esteja realmente preparado.

E aí? Curtiu as nossas dicas? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui e confira cursos online.