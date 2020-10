Português vence a etapa 9 do Giro da Itália e celebra ao estilo CR7

Portugal está fazendo história no Giro da Itália-2020. Neste domingo, o lusitano Ruben Guerreiro (da equipe EF) venceu a nona etapa da grande volta ciclística, entre San Salvo e Roccaraso, 207km. Para alegria dos Patrícios, João Almeida (Da Quick-Step) chegou 1m56s atrás do pelotão e conseguiu manter a liderança geral (Maglia Rosa). Com isso, Portugal – país tradicional no ciclismo, mas com poucos grandes momentos no pódio – vive o seu dia mais glorioso na história deste esporte.

A etapa, com quatro montanhas categorizadas e realizada sob chuva ou garoa em parte do percurso, foi muito dura. Como esperado, a fuga iniciou um ataque a abriu boa vantagem para o pelotão principal. Como o grupo da Maglia Rosa não atacou na penúltima montanha, ficou nítido que a fuga ficaria com a vitória.

No início da subida, cinco ciclistas faziam o grupo de líderes na fuga. Porém, Ruben Guerreiro e o espanhol Jonathan Castroviejo (Ineos) deram um ataque e deixaram os outros três muito para trás. Nos 200m finais, Guerreiro, em plena subida, fez um último ataque, não correspondido pelo rival, e cruzou com boa vantagem, comemorando e gritando e celebrando ao estilo Cristiano Ronaldo, o clássico eu “eu estou aqui”.

Vale destacar que embora já tenha sido campeão português em 2017, Guerreiro jamais tinha vencido uma etapa ciclista fora de seu país. Guerrero completou a prova com 5h41m20s, oito segundos na frente de Castroviejo. O terceiro colocado o foi o dinamarquês Mikkel Bjerg, da Emirates, 1m08s atrás do português.

– Finalmente! Foi fantástico. E esteja certo de que nos próximos episódios deste Giro vamos dar tudo por Portugal – disse Guerreiro.

Almeida, o Maglia Rosa

João Almeida chega exausto, mas se mantém em primeiro lugar geral e dono da Maglia Rosa. POrtugal faz barba e cabelo no Giro-2020 (AFP)

Para a festa ficar completa para os portugueses, 1m56s depois do líder chegou João Almeida. Com muito esforço, mas no meio do bolo do grupo principal. Assim, manteve a Maglia Rosa na liderança, com o tempo total de 35h35m50s, com 40s de diferença para o novo vice-líder, o holandês Wilco Keldermann (Sunweb). O espanhol Pello Bilbao (Astana) caiu para o terceiro lugar, com deficit de 43s. O ciclista que é considerado o favorito da edição 2020, o italiano Vicenzo Nibali (Da equipe Trek e duas vezes campeão do Giro) está em quinto, com 55s de diferença para Almeida. Vale citar que o grande rival de NIbali, Geraint Thomas (Ineos) teve uma queda que resultou numa microfratura lombar na terceira etapa e abandonou a prova.

A próxima etapa do Giro da Itália ocorrerá na terça-feira, já que nesta segunda será o dia da primeira folga dos ciclistas. A prova terá 200km e será entre Lanciano e Tortoreto, de 177km, e montanha e com possibilidade de vitória da fuga mais uma vez.