Possuída: produtora de Killing Eve fará série de terror baseada no filme

A Sid Gentle Films, produtora da série Killing Eve, exibida pela AMC, está desenvolvendo uma série de terror baseada na trilogia de filmes Possuída (Ginger Snaps). Lançados no início dos anos 2000 e dirigidos por John Fawcett, a trama dos filmes segue uma dupla de irmãs adolescentes obcecadas pela morte e pelo ocultismo.

A franquia ficou conhecida como Possuída no Brasil e teve Emily Perkins e Katharine Isabelle como protagonistas interpretando Brigitte e Ginger Fitzgerald, respectivamente.

Embora os filmes tenham falhado no quesito bilheteria, já que a arrecadação ficou abaixo do orçamento inicial, eles conquistaram muitos fãs nos últimos anos e ganharam aclamação entre os cinéfilos.

(Reprodução)Fonte: Copperheart Entertainment

Vale destacar também que o primeiro longa da trilogia estreou no Munich Fantasy Filmfest e mais tarde no Festival Internacional de Cinema de Toronto, ganhando uma menção especial do júri.

Dessa forma, uma série que remonte aos personagens clássicos vistos no cinema pode trazer um público interessante para a televisão. A Copperheart Entertainment, produtora original dos filmes, já abraçou o projeto e trabalha em conjunto com a Sid Gentle Films na adaptação.

John Fawcett, que também criou a série Orphan Black com Graeme Manson, vai atuar como produtor executivo ao lado de Sally Woodward Gentle, Lee Morris e Steve Hoban. Ao que tudo indica, Anna-Maria Ssemuyaba vai assinar os roteiros da série.

Por enquanto, não há muitas informações relacionadas ao novo elenco e também à trama, mas caso a produção foque em resgatar a história dos filmes poderemos ver novamente a personagem Ginger Fitzgerald sendo transformada em uma espécie de lobisomem.

Na narrativa original, sua irmã Brigitte passava a se defender desta nova versão violenta de Ginger e também tentava impedi-la de causar estragos na cidade em que moravam.