Pouco aproveitado no CSA, lateral Caio Felipe retorna ao São Paulo

Campeão da Copinha em 2018, o lateral-direito Caio Felipe retornou ao São Paulo após passagem pelo CSA. O jogador tinha contrato com o clube alagoano até o fim desta temporada, mas como não vinha sendo utilizado por lá, voltou ao CT da Barra Funda. O defensor não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz para a equipe principal do clube do Morumbi.

TABELA

>Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

Emprestado em janeiro deste ano para o CSA, Caio Felipe não conseguiu conquistar seu espaço na equipe alagoana e fez apenas cinco partidas por lá. Seu último jogo aconteceu no dia 13 de setembro, quando participou da derrota, por 2 a 1, para o Oeste em duelo válido pela Série B do Brasileirão.

De volta ao São Paulo, seu clube formador, o lateral-direito seguirá trabalhando em horários alternativos no CT da Barra Funda até que seu futuro seja decidido. O atleta, titular na campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, tem contrato com o Tricolor até o meio de 2022.