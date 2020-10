Power Rangers: franquia ganhará reboot de filmes e séries

Jonathan Entwistle, criador da série The End of the F***ing World, irá comandar um reboot da franquia Power Rangers. Sob os cuidados da eOne — subsidiária da Hasbro — o reboot também irá afetar as séries de TV e deverá criar um novo universo compartilhado com os personagens.

As notícias para um possível reboot começaram há alguns meses, e sugeriam uma aventura com viagem no tempo e protagonismo feminino. Entwistle não confirmou a informação, mas disse que irá fazer uma ponte entre os personagens clássicos com a nova geração de fãs.

“Esta é uma oportunidade inacreditável de entregar novos Power Rangers para gerações novas de fãs”, disse Entwistle. “Vamos trazer o espírito analógico para o futuro, aproveitando a ação e a narrativa que fizeram desta marca um sucesso”.

Os presidentes de cinema e da divisão global de televisão da eOne, Nick Meyer e Michael Lombardo, respectivamente, emitiram uma declaração conjunta destacando que Entwistle é a pessoa certa para criar este universo dos Power Rangers.

“Jonathan tem uma visão criativa incrível para esta franquia icônica e de enorme sucesso e é o arquiteto certo para se juntar a nós enquanto reinventamos os mundos da televisão e do cinema desta propriedade”, disse. “Estamos ansiosos para trabalhar com os contadores de histórias mais talentosos à medida que buscamos atender as altas expectativas dos fãs da Hasbro e construímos universos em torno delas”.

Último filme da franquia chegou aos cinemas em 2017 e com uma recepção abaixo do esperadoFonte: IMDb/Reprodução

Clássico da década de 1990, Power Rangers foi uma série de TV bastante popular no mundo todo, tendo dado origem a vários spin-offs, filmes, além de colecionáveis. Os personagens passaram por diversas reformulações e já tiveram alguns crossovers.

No cinema, o filme mais recente foi lançado em 2017 e contou com Dacre Montgomery (Stranger Things) e Naomi Scott (Aladdin) no elenco e teve direção de Dean Israelite. Porém, o longa teve uma bilheteria abaixo do esperado, frustrando as expectativas de uma sequência.