Praey for the Gods, inspirado em Shadow of Colossus, chega em 2021 para PS5

Praey for the Gods é um jogo feito pelo No Matter Studios, uma pequena desenvolvedora que sonhou grande e, graças a uma campanha de financiamento coletivo feita lá em 2016, conseguiu dar vida a um projeto inspirado em Shadow of the Colossus. Hoje, o seu diretor Brian Parnell confirmou que o jogo será lançado já no primeiro trimestre de 2021!

Praey for the Gods stands on the shoulders of giants, but this survival adventure forges its own path: https://t.co/hXVJBR6GBV Out early next year on PS5 and PS4 pic.twitter.com/IKBAzMhaUn — PlayStation (@PlayStation) October 30, 2020

“Praey for the Gods se apoia nos ombros de gigantes, mas essa aventura de sobrevivência trilha seu próprio caminho”, explicou o perfil oficial do PlayStation no twitter. “O jogo sai no começo do ano que vem para PS5 e PS4”. Confira o seu novo trailer:

Segundo Brian, embora o jogo rode bem no PS4, é no PS5 que ele realmente brilhará, com 60 fps estáveis logo de cara, sombras mais caprichadas, texturas em alta resolução e loadings quase inexistentes.

Para a alegria dos jogadores, o título também terá upgrade grátis da atual para a próxima geração. O que você achou do novo trailer? Está empolgado pelo jogo? Comente logo abaixo!