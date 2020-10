Pré-história: O que cai no Enem e vestibular

A pré-história refere-se ao passado da humanidade, que consiste desde o aparecimento do homem à invenção da escrita em um extenso período de tempo.

Especialistas no assunto, realizam pesquisas sobre a origem da humanidade, desse modo, arqueólogos, paleontólogos, geólogos, entre outros, buscam evidências sobre esse período do tempo.

As investigações são baseadas em vestígios que sobreviveram aos milhares de anos, como por exemplo, fósseis, pinturas rupestres, entre outros.

Boa parte desses indícios são encontrados em cavernas ou no em camadas inferiores do solo.

Divisão da pré-história

A Pré-História consiste em dois períodos: a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Veja:

Idade da Pedra

Consiste no aparecimento dos primeiros hominídeos, estima-se que por volta de 10.000 a.C. desse modo, pode-se subdividir esse período em Período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, ou seja, do aparecimento da humanidade até 8.000 a.C. e o Período Neolítico ou Idade da Pedra Polida polida entre 8.000 a.C e 5.000 a.C.

Idade dos Metais: Compreende-se no período de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita, estima-se que 3.500 a.C.

Paleolítico

O Período Paleolítico consiste no aparecimento da humanidade, isto é, 4,4 milhões de anos, até 8.000 a.C.

Nesse período os homens viviam em grupos para obtenção de alimentos, através de atividades como a caça, pesca, coleta de frutos, fazendo-os viver como nômades.

Expostos a baixas temperaturas os hominídeos resolvem se abrigar em cavernas e construir locais com o uso de galhos de árvores e além de compartilhar o uso dos rios, florestas e lagos.

Eles utilizavam osso e madeira como instrumentos, mais tarde, lascas de pedras e marfim na formação de objetos pontiagudos.

Uma das descobertas mais importantes foi o domínio do fogo, estima-se que 500 mil anos atrás. A partir daí, os bandos passaram a se aquecer, cozinhar e proteger-se de animais selvagens.

Já a técnica da caça e da pesca foi aprimorada pelo Homo Sapiens por volta de 30.000 a.C. com a criação do arco e flecha por exemplo, além da arte da pintura.

Já, por volta de 18.000 a.C. o planeta passou por diversas transformações climáticas e geológicas. Elas mudaram fortemente a fauna e flora da Terra, assim como, a relação entre o homem e a natureza.

Iniciava-se então um novo período conhecido com Neolítico.

Neolítico

Nesse período, novos alterações climáticas transformaram a vegetação do planeta. Com isso, a caça ficou ainda mais complexa, o que corroborou para o desenvolvimento da agricultura, com o plantação de trigo, cevada e aveia.

Além disso, começaram a criação de gados, assim como, domesticá-los. Nesse período também surgiram as primeiras aglomerações populacionais, visando a segurança do grupo.

Começaram a trabalhar melhor no desenvolvimento de suas ferramentas, pois depois da pedra lascada, eles a esfregavam no chão até elas ficarem polidas.

Outras descobertas importantes foram a criação da arte da cerâmica, visando o estoque da produção agrícola. Além disso, as técnicas de tecelagem e fiação substituíram o uso de vestimentas com pele de animais.

Houve também o aparecimento de trabalhos em metais como o cobre e o ouro. Apareceu também a organização social, conhecida como comunidade primitiva, baseada nos laços de sangue, idioma e cultura.

O período encerrou-se com o fim da comunidade primitiva, assim como com o surgimento da sociedade organizada em Estados.

Idade dos Metais

Com o trabalho realizado em metais, foi possível substituir os instrumentos de pedra. Com isso, o cobre e o estanho tornaram-se matéria prima.

O bronze surgiu a partir da mistura dos dois, e a partir dele criaram-se espadas, lanças entre outros utensílios em 3.000 a.C. no Egito e Mesopotâmia.

Já em 1.500 a.C. surge a metalúrgica do ferro na Ásia Menor. Difundiu-se lentamente por conta da necessidade do , deixando a atividade mais difícil.

Com a fabricação de armamentos feitos com ferro, alguns povos conseguiram certa supremacia a usarem ele com a finalidade de expansão e conquistas.

Não deixe de estudar o tema para o Enem ou vestibular!