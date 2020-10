Precisão no Marketing Digital – As métricas das suas ações

Precisão no marketing digital

Todas as estratégias de marketing digital precisam ser mensuradas, afinal são esses dados que servirão de base para as próximas decisões dentro da área que fora planejada.

Assim sendo, a precisão dentro do marketing digital refere-se a atuar com as métricas cabíveis para avaliar os resultados das ações.

Mensuração de resultados

A precisão no marketing digital diz sobre a mensuração dos resultados, ou seja, o quanto de retorno a marca pelo investimento aplicado numa ação.

Essa mensuração é permitida dentro do marketing digital através de vários fatores, por isso é tão importante que os dados sejam acompanhados.

Todas as ações geram métricas

Pode obter dados importantes sobre as ações de marketing através de análise de perfil dos clientes que interagiram nas mídias sociais, assim como o número de pessoas que acessaram seus conteúdos ou baixaram seu material gratuito, todas as ações geram métricas.

Ações patrocinadas e ações orgânicas

Ainda é importante que uma marca mensure as ações pagas e as orgânicas. É como se estivesse fazendo uma pesquisa para criar ações no marketing digital. Todavia, a precisão se refere sobre as ações que foram decididas nas pesquisas iniciais.

Através da precisão no marketing digital é possível que uma marca aprimore suas ações, analise as necessidades de inovação, planeje novas campanhas, ou até mesmo, refaça o planejamento estratégico inicial.

ROI também é indicador de precisão

Analisar a performance da empresa pode ser uma ferramenta de gestão do marketing digital. Além dos supracitados (redes sociais, material didáticos, dentre outros), ainda poderá precisar os resultados por outros indicadores, como os dados do ROI (Retorno Sobre Investimento), ticket médio, taxas de conversão em vendas.

A precisão é uma análise estratégica baseada em dados concretos para que a marca tenha sucesso em seu objetivo, ter valor agregado e atender bem seu cliente, gerando um ciclo positivo de conversão de leads e confiabilidade no mercado.