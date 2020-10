‘Preciso me reinventar’ · .

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube na manhã deste sábado (3), Maisa Silva falou sobre os motivos que a levaram a não renovar seu contrato com o SBT depois de 13 anos. Ela disse que precisa se reinventar e, como o . adiantou, afirmou que vai fazer um intercâmbio e tirar um tempo para descansar.

“Pretendo descansar, quem sabe fazer um intercâmbio, uma viagem, mas isso vocês vão ver daqui pra frente”, provocou a artista de 18 anos, sem dar mais pistas de exatamente quais serão seus próximos passos.

No longo vídeo, de 15 minutos, a estrela adolescente fala que a pandemia do novo coronavírus fez com que ela passasse por um momento de reflexão. “No ano de 2020, tudo mudou não só para mim, mas para todo mundo. E eu acho que essa mudança partiu desse incômodo dentro de mim, alguma coisa que dizia que eu deveria dar um passo a mais e sair da minha zona de conforto.”

“Eu comecei a ter propostas de outros projetos que eu também tinha vontade. E assim como eu parti do Bom Dia & Cia, que era meu sonho, para ir para Carrossel, um mundo desconhecido, eu também estou fazendo isso agora. Estou partindo rumo ao desconhecido. Porque tenho sonhos, metas, coisas que eu quero fazer”, continuou a apresentadora.

Maisa alegou que a decisão de sair do SBT ocorreu porque não conseguia se dedicar por completo a todos os projetos que recebia. “É muito difícil dizer isso, porque se eu pudesse eu continuava com tudo ao mesmo tempo, mas eu sou só uma. Meus pais não conseguiram me clonar que nem a ovelha Dolly”, brincou.

“Então chegou o momento em que eu estava recebendo propostas muito legais de outros trabalhos, e eu também queria ser uma profissional boa, e pra isso eu não ia poder ficar me dividindo. Eu tinha que tomar uma decisão. E a melhor decisão nesse momento foi partir para novos sonhos, me arriscar em outros projetos para me descobrir enquanto artista”, explicou.

A atriz e apresentadora ressaltou que deixou o SBT pela porta da frente, que se dá bem com todo mundo na emissora e que não descarta uma volta no futuro. “Se for pra eu voltar, eu vou voltar com um projeto incrível e pra agregar à família SBT ainda mais. Se for da vontade de Deus, eu vou voltar no momento certo, com um projeto ideal pra mim. Por enquanto eu vou trilhar meu próprio caminho.”

“Pelo SBT só vai continuar esse sentimento que eu venho nutrindo há 13 anos de gratidão, aprendizado, felicidade, carinho e profissionalismo. Foi lá que eu aprendi a minha humildade, a respeitar todo mundo independentemente do cargo, de posição social, e eu vou levar isso nos meus próximos filmes, séries e outros programas que eu for fazer.”

“Eu só queria que a família SBT soubesse que vocês vão estar sempre no meu coração. Eu não vou deixar de assistir ao SBT, minha família é muito fã, eu sou muito fã. Silvio [Santos], né gente, um ícone. E não só o Silvio mas toda a empresa que ele construiu de pessoas íntegras, honestas, generosas e que me ensinaram muita coisa. E eu pretendo levar comigo independentemente da escolha que eu tomar.”

Ela ainda pediu aos fãs que não caiam em notícias falsas ou boatos de que teria deixado o SBT por causa de briga. “Eu sei que vocês fazem parte da minha vida e que vocês querem ouvir de mim. Eu preferi fazer esse vídeo com calma para que não surjam picuinhas, motivos e coisinhas que não são verdade. Não tem nenhum motivo negativo para esse meu desligamento, apenas essa sensação de que eu preciso sair da minha zona de conforto, de que eu preciso me reinventar. E porque tem coisas muito legais reservadas para mim, graças a Deus, e que eu acho que vocês vão ficar muito orgulhosos de ver”, adiantou.

Confira o vídeo completo de Maisa Silva: