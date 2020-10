Outubro ainda nem entrou em sua última semana, mas o salário dos servidores da Prefeitura de Penedo referente ao mês já começa a ser quitado. O pagamento ainda dentro do mês trabalhado é uma marca da gestão “Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura”.

Sem atrasar um mês sequer desde janeiro de 2013, quando iniciou seu segundo mandato na Prefeitura de Penedo, o prefeito Marcius Beltrão honra o compromisso com o funcionalismo público municipal.

O respeito ao trabalhador é o oposto do que havia na gestão anterior a 2013, encerrada com folhas de pessoal atrasadas e fornecedores endividados.

A administração que melhorou a qualidade de vida da população de Penedo também assegura tranquilidade para milhares de famílias penedenses que podem honrar com suas obrigações porque o salário é pago em dia.

Assim, nesta sexta-feira, 23, a Prefeitura de Penedo paga o pessoal da faixa denominada Demais Secretarias. Na segunda-feira, 26, recebem os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e na terça-feira, 27, os trabalhadores da Secretaria de Educação.

A folha de pessoal do mês de outubro será concluída na quarta-feira, 28, com o 13º salário do trabalhador que faz aniversário no mês em curso.