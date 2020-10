Prefeitura de Penedo premia pessoal que atua no combate ao coronavírus

Funcionários da Prefeitura de Penedo que atuam diretamente no combate à Covid-19 receberão gratificação extraordinária. O reconhecimento da gestão “Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura” atende ao pessoal exposto, em função do trabalho no serviço público municipal, ao maior risco de contaminação pelo novo coronavírus.

A premiação expressa na Lei Municipal nº 1.700/2020 gratifica efetivos e contratados lotados nas Secretarias de Saúde e de Assistência Social. O reconhecimento ao mérito de cada trabalhador foi aprovado na Câmara de Vereadores e será retroativo ao mês de junho, sendo o valor proporcional para cada categoria.



A proporcionalidade segue o mesmo critério que definiu as categorias que podem ser contempladas com a gratificação: maior exposição ao risco de contaminação por Covid.

Sendo assim, trabalhadores do SAMU e da Unidade de Referência em Síndromes Gripais irão receber, além do salário, mais 40% do valor sobre seu vencimento básico.

O mesmo percentual atende ainda auxiliar ou técnico em Enfermagem, enfermeiro, técnico em Radiologia e médico da UPA de Penedo.



A Lei 1.700/2020 estabelece ainda a gratificação com percentual de 30% e de 20% sobre o vencimento básico para outras categorias, conforme consta na edição nº 1538 do Diário Oficial do Município, publicado na sexta-feira, 16.

A gratificação extraordinária está prevista para acontecer até o final do ano ou até que se decrete o fim do estado de emergência sanitária, pelo Ministério da Saúde.

