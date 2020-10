Prefeitura e Câmara de Boa Vista do Cadeado RS 2020: Último dia de inscrição!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura e Câmara Municipal de Boa Vista do Cadeado, tem inscrições até hoje, 22 de outubro de 2020. Os editais de concurso público tem por objetivo preencher 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2020 (prefeitura) : Agente Comunitário de saúde (2); Contador (1); Médico ginecologista e obstetra (1); Motorista (1); Professor de geografia (1); Agente administrativo auxiliar (1); e Atendente de creche – monitor (1);

EDITAL nº 01/2020 (câmara): Auxiliar de serviços gerais (1) e Contador (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.220,67 a R$ 7.128,00, por jornada de trabalho de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,77 a R$ 107,31.

PROVAS

A seleção consistirá com prova teórico-objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; matemática, informática, legislação e conhecimentos específicos; prova prática para o cargo de motorista; mais prova de títulos para o cargo de professor de geografia.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de janeiro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso