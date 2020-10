Casada com Ryan Gosling, Eva Mendes rebateu uma crítica de um internauta por ser reservada. Em uma foto publicada pela atriz, um desconhecido comentou que ela deveria pedir para o marido levá-la para sair. “Prefiro ficar em casa com meu homem do que em qualquer outro lugar do mundo”, declarou a estrela de Hollywood.

Em seu perfil no Instagram, Eva compartilhou uma foto em preto e branco em que ela aparece correndo em uma praia. “Fui correr na praia esta manhã. Não, eu não fui. Essa foto foi tirada há pelo menos 15 anos. Não vi praia esse ano, não fiz uma corrida este ano”, ironizou a artista, em referência à pandemia da Covid-19.

“Você precisa dizer pro Ryan te levar para sair mais”, comentou um perfil identificado como Erinhols. “Não, obrigada, estou bem. Prefiro ficar em casa com meu homem do que em qualquer outro lugar do mundo”, rebateu a estrela do filme + Velozes + Furiosos (2003).

Eva Mendes e Ryan Gosling se conheceram durante as gravações do longa O Lugar Onde Tudo Termina (2012). Atualmente, eles são pais de e Esmeralda Amada, de seis anos, e Amada Lee, de quatro.

A atriz já explicou em suas redes sociais por que gosta de manter sua vida familiar tão privada. “Vou falar deles é claro, com limites, mas não vou postar fotos do nosso dia a dia”, explicou Eva em um comentário.

“E como meus filhos ainda são tão pequenos e não entendem o que realmente significa postar sua imagem, não tenho seu consentimento. E não vou postar sua imagem até que tenham idade suficiente para me dar consentimento”, completou.

Confira o comentário de Eva Mendes:

Veja a publicação da atriz: