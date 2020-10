Premier League: Após não ser citado uma vez sequer em biografia de Wenger, Mourinho ‘explica’ motivo: ‘Ele nunca me venceu’

O técnico do Tottenham, José Mourinho, tirou sarro ao comentar o fato de não ter sido citado pelo ex-treinador Arsene Wenger em sua autobiografia, lançada nesta semana, dizendo que o francês “nunca” o venceu, o que explicaria o motivo de ter ficado ausente do texto.

Wenger publicou “My life in red & white” (“Minha vida em vermelho & branco”), no qual rememora sua longa e marcante passagem pelo Arsenal, sem citar Mourinho uma vez sequer, mesmo tendo enfrentado o Special One 19 vezes enquanto comandante dos Gunners e criado uma rivalidade intensa com o português.

Os técnicos sempre trocaram farpas um contra o outro em coletivas de imprensa, e chegaram até a trocar empurrões quando Wenger entrou na área técnica de Mourinho para reclamar dele durante vitória por 2 a 0 do Chelsea sobre o Arsenal, em Stamford Bridge, em outubro de 2014 – na ocasião, “Mou” estava à frente dos Blues.

Em entrevista nesta sexta-feira, antes da partida entre Tottenham e West Ham, pela Premier League, o Special One foi perguntado sobre por que achava que não tinha sido mencionado no livro de Wenger, e, como de hábito, abusou da ironia e tom ácido na resposta.

Mourinho e Wenger se cumprimentam antes de jogo entre United e Arsenal Getty Images

“É porque ele nunca me venceu”, disparou o português.

“Você não vai escrever um capítulo sobre 12 ou 14 partidas que não conseguiu ganhar… Então, por que ele falaria de mim no livro dele?”, questionou.

“Um livro é uma coisa para te fazer feliz, te fazer orgulhoso… Então, eu entendo perfeitamente a situação”, completou.

Na verdade, Wenger conseguiu, sim, vencer Mourinho em duas ocasiões.

A primeira foi no Community Shield de 2015, quando os Gunners bateram o Chelsea, em Wembley. Dois anos depois, o Arsenal derrotou o Manchester United de “Mou” por 2 a 0, no Emirates Stadium.

A vantagem do português no confronto direto com o francês, porém, é grande, já que o luso ganhou nove vezes desde que eles se enfrentaram pela 1ª oportunidade, em 2004.