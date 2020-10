Premier League tem ‘domingo maluco’ com Liverpool e United sofrendo goleadas e líder surpresa

A Premier League completou neste domingo (4) sua quarta rodada e talvez tenha vivido alguns dos jogos mais “malucos” em muitos tempos. Os maiores exemplos do domingo fora da curva saem dos dois maiores campeões ingleses, Manchester United e Liverpool, que sofreram goleadas humilhantes.



Atual campeão nacional, após quebrar um jejum de 30 anos na temporada passada, o Liverpool de Jürgen Klopp tinha a chance de assumir a liderança, mas faltou combinar com o Aston Villa, equipe tradicional de Inglaterra que não perdoou uma tarde pouco inspirada e goleou por 7 a 2. Adrian, substituto do lesionado Alisson, falhou no primeiro gol e deu início à derrota.

Foi a primeira vez que os Reds de Klopp levaram sete gols em um mesmo jogo. Foi, também, a primeira vez desde 1953 que o atual campeão da Inglaterra é vazado sete vezes. O último foi o Sunderland, ao levar 7 a 1 do Arsenal, segundo o perfil do Twitter MisterChip, especializado em estatísticas.

Horas antes, em Old Trafford, o Manchester United foi humilhado pelo Tottenham, dirigido pelo seu ex-técnico José Mourinho. Os Diabos Vermelhos saíram na frente, em pênalti convertido por Bruno Fernandes logo no começo, mas os Spurs logo viraram. A expulsão de Martial, ainda na primeira etapa, abriu caminho para a equipe de Londres, que não desperdiçou a oportunidade de atropelar o rival.

Foi a maior goleada do Tottenham sobre o United na história, repetindo o placar de 1932. A equipe de Mourinho encerra uma semana inspirada, pois já havia feito 7 a 2 contra o Maccabi Haifa, do Israel, pela classificatória da Liga Europa. Já o United chega a duas derrotas em Old Trafford e fica e duas posições da zona de rebaixamento (tem um jogo a menos).

Enquanto os maiores campeões sofrem derrotas fortes, a liderança cai no colo de alguém bem diferente: o Everton. Dirigido pelo italiano Carlo Ancelotti, a equipe de Liverpool é a única até agora a vencer os quatro jogos. No sábado, os Blues venceram o Brighton por 4 a e consolidaram a arrancada positiva.

Fecham o G-4 o Aston Villa, algoz do Liverpool, o Leicester City, que há uma semana enfiou 5 a 2 no Manchester City, mas levou 3 a 0 do West Ham neste domingo de manhã, e o Arsenal, que bateu o Sheffield United no Emirates Stadium.

O Campeonato Inglês agora para por conta da Data Fifa e só volta a ser disputado daqui duas semanas. E com direito e um jogaço logo na abertura da quinta rodada, em 17 de outubro: Everton x Liverpool, às 8h30 (de Brasília), em Goodison Park. Será o encontro do atual líder com o atual campeão.