Preparador de goleiros da Ucrânia está relacionado para enfrentar a França

A Seleção da Ucrânia terá um grande problema para enfrentar a França pela Liga das Nações. Os três goleiros que foram convocados testaram positivo para covid-19 e não vão à campo. Sendo assim, um dos escolhidos para a posição foi o preparador de goleiros, que já está relacionado.

O profissional em questão é Oleksandr Shokvoski, que foi um grande goleiro do Dynamo de Kiev. Entretanto, o ex-jogador está aposentado desde 2016, mas terá uma missão complicada para enfrentar aos 45 anos. Ainda segundo a seleção ucraniana, o único arqueiro disponível para a partida é Georgi Bouchtchane, que deve ser o titular.

Pavel Kubanov/Ucrânia

Sobre este acontecimento no mínimo inusitado, Shokvoski comentou: “Isso me parece um pouco sensacionalista. A situação poderia ser ridícula se não fosse tão complicada. Foi decidido me incluir na lista de relacionados para o jogo contra a França. Tenho certeza que o Georgy Bushchan (técnico) não vai me colocar em nenhuma roubada”.