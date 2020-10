Presença Virtual é Marketing Digital?

Presença ou Marketing Digital?

Foi um processo muito natural e dinâmico a presença digital. Se eu te perguntar quando foi que você parou de procurar anúncios em jornais impressos, você se lembrará?

A presença online chegou aos poucos e entrou na rotina de forma orgânica e difundida.

Você nem viu quando o mundo virou um banco de dados

Você parou de receber panfletos e as lojas já não imprimiam mais jornais de preços. Não sabemos ao certo as datas, mas parece que foi de um dia para outro.

Ao passo que parece que não estamos falando poucos anos, e sim de décadas.

Se pensar dessa forma, já entenderá a força da presença digital, visto que você entrou na era da informação e nem percebeu.

Celular é referência pessoal

As pessoas buscam no celular um lugar para comer, uma roupa para uma festa, uma TV com internet. Essa é a presença digital, uma vez que tudo gira em torno desse mundo virtual.

Certamente uma empresa que não está preparada para esse mercado digital, perde vendas e negociações. Sendo uma forte candidata a fechar as portas analógicas da sua gestão.

Não é uma opção para o empreendedor, é uma sobrevivência e única forma de crescimento.

Priorizar o marketing digital do seu negócio é uma forma de entrar no mercado, gerar valor para sua marca e conquistar clientes.

Marketing digital é presença online

Sendo assim, investir no marketing digital da sua empresa é estar realmente empreendendo.

Não se preocupe se tudo será perfeito no mundo virtual, até porque as falhas fazem parte dos processos.

No entanto, entenda que a presença online está tão difundida na rotina que será natural para você atuar dessa forma.

Além disso, o marketing digital oferece estratégias para que possa atingir seus objetivos.

A presença online não é opcional, é a diferença entre estar no presente ou nas páginas de um velho jornal que muitas crianças nem chegaram a conhecer.