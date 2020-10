Presidente Bartomeu pode virar investigado e sofre derrota com outro passo para impeachment

O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, pode ser chamado a depor em qualidade de investigado no Barçagate depois que a juíza Alejandra Gil prorrogou o caso após indícios de delito na contratação de um grupo de empresas para monitorar as redes sociais e criticar jogadores do próprio elenco blaugrana, publicou nesta quarta-feira o diário La Vanguardia.

A informação surge no mesmo dia em que a Mesa do Voto de Censura contra a direção encabeçada por Bartomeu superou a validação das 16.521 assinaturas exigidas para levar a referendo a permanência da junta, o que traz à tona a possibilidade real de que o atual presidente possa, em uma reunião nos próximos dias, evitar ir às urnas e apresentar sua demissão, avançando desta maneira a eleição marcada para os dias 20 e 21 de março de 2021 (leia mais abaixo).

Segundo o La Vanguardia, a juíza argumentou sua decisão de aumentar o prazo com o objetivo de “evitar prejudicar as possíveis linhas de investigação que se derivem das mesmas na comprovação dos fatos possivelmente delituosos” e afastar um “risco de desaparecimento de provas”, citando além disso que o Barça não facilitou toda a documentação solicitada para o juizado.

A suspeita de administração desleal dentro da direção do Barça – algum membro que possa ter pagado um preço fora do mercado nos contrato com a I3 Ventures – aumenta a possibilidade de que o próprio Bartomeu seja chamado a depor, assim como seu braço-direito Jaume Masferrer (ex-responsável da área da presidência e que foi o encarregado de gerir os contratos).

Josep Maria Bartomeu. Getty

A Unidade Central de Lavagem de Dinheiro e Delitos Econômicos da polícia espanhola fez um ofício no qual se apresenta que os valores pagos à I3 Ventures por parte do clube catalão foram “até seis vezes superiores ao do mercado”, contrariando o estabelecido na auditoria realizada pela Price Water HouseCooopers.

A reportagem revela também que a juíza interrogou nos últimos meses várias pessoas relacionadas ao Barcelona, entre elas Noelia Romero, responsável pelo compliance na direção e demitida após alertar sobre falsificações e irregularidades na apresentação da auditoria que tirava a culpa dos dirigentes na contratação da I3Ventures.

Adeus, Bartomeu?

A situação de Josep María Bartomeu está complicada dentro do Barcelona após a Moção de Censura liderada pelo pré-candidato à presidência Jordi Farré (e apoiada por outros postulantes ao cargo como Víctor Font e Lluís Fernández Alà) alcançar as assinaturas necessárias para colocar em votação a continuidade da atual edição.

Assim que seja anunciada oficialmente a contagem, a junta diretiva do Barça terá de 10 a 20 dias para convocar uma votação que precisa, para prosperar em suas intenções, ter a participação mínima de 10% dos sócios e que seja apoiada por pelo menos 66% dos votantes.

São três cenários possíveis:

– A votação acontece pela terceira vez na história do clube (em 1998, Josep Lluís Núñez permaneceu; em 2008, Jon Laporta foi salvo pois não se chegou aos 2/3 de aprovação);

– A demissão de Bartomeu e de sua junta diretiva antes de o referendo acontecer. Uma reunião na próxima semana deve definir os rumos da atual direção;

– A votação não acontecer por causa da pandemia de COVID-19. A Generalitat de Catalunya precisa aprovar a presença dos sócios no Camp Nou.