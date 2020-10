Presidente da Chape nega contato do Cruzeiro e garante Louzer contra o CRB

Após as tentativas frustradas de trazer Lisca e Felipão, o nome da vez no Cruzeiro é Umberto Louzer. A Raposa já teria se acertado com o treinador, que pode ser anunciado em breve. Entretanto, o presidente da Chapecoense, atual clube do técnico, disse não ter sido procurado pelos mineiros, criticou a postura de clube e garantiu o comandante para a próxima partida da Chape.

“Umberto Louzer continua sendo o nosso treinador. Oficialmente a Chapecoense não foi comunicada. Por isso o futebol continua do mesmo jeito. A Chapecoense jamais faria uma proposta para um treinador empregado sem antes falar com o clube. Tenho 100% de certeza que Umberto Louzer comandará a equipe diante do CRB”, disse Paulo Ricardo Magro.

Márcio Cunha/Chapecoense

Desde a demissão de Rogério Ceni, o Cruzeiro tem apostado em treinadores mais experientes. Abel Braga foi o primeiro, seguido por Adilson Batista, que foi rebaixado com o clube e iniciou a temporada 2020. Foi então substituído por Enderson Moreira, que também não se manteve no cargo. O quarto técnico da Raposa no ano foi Ney Franco, que durou apenas sete jogos no comando.