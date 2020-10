Presidente da UEFA revela que Liga dos Campeões pode ter mudança no formato em 2024

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, disse, em entrevista ao canal Movistar+, da Espanha, que a Liga dos Campeões pode ter uma mudança no formato. O dirigente começou destacando que a edição passada, que teve o Bayern de Munique como campeão, teve um retorno positivo dos clubes.

– O sistema da temporada passada foi imposto pelo Covid-19, mas o feedback dos clubes foi positivo.

Em seguida, Ceferin revelou que por conta das datas, repetir uma reta final do torneio com oito equipes não é algo prático, mas deixou em aberto a possibilidade do torneio de clubes mais importante do mundo contar com quatro times concentrados na mesma cidade.

– Um ”final 8” é complicado, por causa do calendário, mas um ”final four”, sendo uma semana de futebol, seria um evento interessante e é algo que pode ser realizado em grandes cidades. Eu creio que é uma opção de formato para depois de 2024 – revelou o presidente.

A reta final da Liga dos Campeões, a partir das quartas de final e em jogo único, foi disputada em Lisboa. Bayern de Munique, Barcelona, Lyon, Manchester City, Paris Saint-Germain, Atalanta, RB Leipzig e Atlético de Madrid foram os oito times de melhor campanha.