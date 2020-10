Presidente do Atlético-GO comenta bastidores da saída de Mancini para o Corinthians

Adson Batista terá de buscar um novo técnico no mercado. Vagner Mancini dirigiu o Atlético-GO neste domingo e, logo depois, acertou sua transferência para o Corinthians. Nesta segunda-feira, o treinador chegará a São Paulo para assinar e ser oficialmente anunciado pelo clube do Parque São Jorge.

No início da madrugada, Batista se manifestou pelo Twitter e deixou claro que não ficou incomodado com a decisão de Mancini. Muito pelo contrário. O contrato não previa multa rescisória e tudo foi acordado com tranquilidade.

“Fui informado pelo empresário Fábio Melo, representante do técnico Vagner Mancini, que irá abrir uma negociação com o Corinthians. Antes de iniciar as conversas, eles nos informaram da intenção. Nada está confirmado, mas sentimos que será muito difícil a permanência”.

“A negociação parece ser muito interessante para o profissional, que está vivendo um bom momento na carreira. O Atlético entende que está sendo respeitado pelo Vagner e seu representante”.

“Caso a negociação se confirme, o clube tem um elenco qualificado, que está fazendo ótimo Campeonato Brasileiro e iremos buscar alternativas no mercado para suprir as recentes saídas”.

Sob o comando de Vagner Mancini, o time fez 18 partidas. Foram cinco vitórias, seis empates e sete derrotas, um aproveitamento de 38%, classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro.