Presidente do Atlético-GO diz que foi informado por Vagner Mancini sobre negociação com o Corinthians

Vagner Mancini está cada vez mais próximo de ser oficializado como novo treinador do Corinthians. Desta vez quem confirmou a negociação foi Adson Batista, presidente do Atlético-GO, clube no qual o técnico trabalhou até a noite deste domingo. O mandatário do Dragão se manifestou via perfil oficial no Twitter e disse que foi informado da situação pelo estafe do comandante.

Na noite deste domingo, após vencer o Red Bull Bragantino de virada, por 2 a 1, em Goiânia, Vagner Mancini e seu representante, Fábio Mello, se reuniram com Adson Batista para comunicá-lo da proposta do Timão, que já foi aceita pelo treinador, segundo apuração do LANCE!. De acordo com o presidente do clube goiano, o negócio parece ser interessante e Mancini dificilmente ficará por lá.

– Fui informado pelo empresário Fábio Melo, representante do técnico Vagner Mancini, que irá abrir uma negociação com o Corinthians. Antes de iniciar as conversas eles nos informaram da intenção. Nada está confirmado, mas sentimos que será muito difícil a permanência – revelou antes de completar:

– A negociação parecer ser muito interessante para o profissional, que está vivendo um bom momento na carreira. O Atlético entende que está sendo respeitado pelo Vagner e seu representante.

Mais cedo, Andrés Sanchez também já havia confirmado a proposta por Vagner Mancini, cuja contratação deve ser oficializada pelo Corinthians nesta segunda-feira, uma vez que o comandante estará à frente da equipe no compromisso da próxima quarta-feira, diante do Athletico-PR, fora de casa, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020, no qual o Timão ocupa atualmente a zona de rebaixamento.

Mancini deixa o Atlético-GO após 18 jogos oficiais, cinco vitórias, seis empates e sete derrotas, aproveitamento de 38,89%. No Brasileirão foram 15 partidas, quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, totalizando 18 pontos e a 12ª posição na tabela, boa campanha que inclui triunfos sobre Flamengo e Fluminense, e grandes atuação contra o Atlético-MG e contra o Corinthians.