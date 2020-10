Presidente do Atlético-MG anuncia contratação de Zaracho, do Racing

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, anunciou nesta sexta-feira a chegada do meia-atacante Matías Zaracho, do Racing.

O atleta de 22 anos é considerado muito promissor e já defendeu a seleção argentina principal em amistoso contra o Marrocos, em 2019.

“O caminho é longo e com um elenco qualificado é que vamos buscar vitórias e títulos. Seja bem-vindo, Matías Zaracho. Aqui é Galo!”, escreveu Sette Câmara, em seu Twitter.

O novo jogador assinou por cinco anos com o Galo.

Revelado pelo próprio Racing, Zaracho só defendeu a equipe albiceleste durante toda a carreira profissional.

Zaracho durante jogo entre Racing e Newell’s Old Boys, pelo Argentino Getty Images

Por La Academia, o jogador somou 86 partidas e 10 gols marcados.

Para ter o reforço, o Atlético pagou US$ 6 milhões (quase R$ 34 milhões) por 50% dos direitos do argentino.

Sua contratação foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que segue pedindo reforços à diretoria alvinegra, apesar das várias contratações que já foram feitas.

Até o momento, o Galo já contratou 10 reforços desde a chegada do treinador argentino.

A lista teve Léo Sena, Junior Alonso, Bueno, Alan Franco, Marrony, Mariano, Keno, Everson e Eduardo Sasha, além de Zaracho.