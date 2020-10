Presidente do Brescia afirma que Inter agiu errado com Tonali

Massimo Cellino, o polêmico presidente do Brescia, afirmou que a Inter de Milan agiu de forma errada e por isso não conseguiu a contratação do meio-campista Sandro Tonali. Em entrevista ao “Il Messaggero”, o mandatário disse que ficou feliz pelo atleta ter se transferido para o Milan e jogar no seu time de coração.

– Nunca me aconteceu descobrir um jogador tão forte. Queria ficar com ele, mas o sonho foi destruído com o rebaixamento e a incerteza transmitida pela pandemia. A Inter agiu de forma errada. Marotta o queria e Conte o ama. Mas o menino queria saber sobre o seu futuro. Sandro apoia o Milan desde criança. A operação com eles me deixou duplamente satisfeito.

Após longa novela com a Inter de Milão, o rival da cidade atravessou a negociação e conseguiu a aquisição de Tonali, uma das principais promessas do futebol italiano. Com o técnico Stefano Pioli, o jovem de 20 anos participou de todos os seis jogos feitos pela equipe nesta temporada.