Presidente do Ceará descarta interesse em Pipico

A terça-feira foi de esclarecimento no Ceará. Após o site ‘Superesportes’ informar que o Vozão havia procurado o empresário do jogador Pipico, do Santa Cruz, o presidente do Alvinegro apareceu na rede social para desmentir qualquer interesse no artilheiro.

‘Informo que notícia sobre “Pipico” é matéria plantada. O Ceará não tem interesse no jogador. Não falamos sobre nomes especulados, mas nesse caso precisamos desmentir, pois a notícia partiu do seu representante’, postou.

Pipico têm sido um dos principais nomes do Santa Cruz nos últimos anos.

Aos 35 anos, o seu contrato com o time pernambucano encerra no próximo mês e ele poderia chegar de graça em caso de não renovação.

Sem Pipico, o Ceará permanece com as fichas em Rafael Sobis e Cléber, os dois homens de referência no time comandado por Guto Ferreira.