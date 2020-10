Presidente do Lyon acredita que Depay ainda será jogador do Barça

O atacante Memphis Depay, do Lyon, tinha tudo encaminhado para se tornar jogador do Barcelona, mas os espanhóis não chegaram a um acordo com o clube francês antes do encerramento da janela de transferências. No entanto, para o presidente francês, Jean-Michel Aulas, o holandês ainda será do Barça.

– Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para estar em condições de ir para lá (Barcelona) em janeiro. A decisão no mercado de inverno será do Juninho (diretor esportivo), da mesma forma que levou todos as decisões da janela de transferência com Vincent Ponsot (diretor geral). Não desisti da ideia de prorrogar o seu contrato, mas como ele sempre disse que não, acho difícil – disse o mandatário em entrevista ao jornal “L’Équipe”.

Aulas disse que o Barcelona não tinha condições de realizar a operação que hoje Depay está chateado com a situação.

– Desde o início fui claro com Memphis. Encontrei-me duas vezes com o presidente Josep Maria Bartomeu em Barcelona e ele me disse que não via como as coisas poderiam ser feitas. Sei que Koeman lhe deu esperança e Memphis estava disposto a se esforçar. Hoje ele está decepcionado, não com o Lyon, mas com o Barcelona.