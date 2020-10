Presidente do Palmeiras admite erro em constantes trocas: ‘Não é o ideal’

Vanderlei Luxemburgo foi desligado do Palmeiras após a derrota do clube para o Coritiba por 3 a 1 em pleno Allianz Parque, nesta quarta-feira (14). Pelo sétimo ano seguido a diretoria alviverde desmancha um trabalho antes da temporada terminar, fato que gera incômodo dentro da cúpula alviverde.

Perguntado sobre as constantes trocas de técnico, Maurício Galiotte admitiu que algo está errado, em coletiva virtual, nesta quinta-feira (15), na Academia de Futebol.

– Não tivemos performances à altura das necessidades. A exigência é muito grande. O treinador começa um trabalho e não consegue ter performance. Faz parte. Não é o ideal. Temos de ter performance, rendimento e resultado. Fomos em busca disso – disse o mandatário alviverde.

Galiotte vai em busca da contratação do sétimo técnico efetivo, desde que assumiu a presidência do clube, no início de 2017. Ele admitiu que não pode errar para que o próximo trabalho tenha o mínimo de continuidade.

– O Palmeiras busca um conceito. Vamos trabalhar sempre mirando o conceito. Nomes, perfis, vamos pensar a partir de hoje à tarde. O Palmeiras precisa definir qual é seu modelo de jogo, se não for assim vamos continuar trocando treinadores – afirmou o presidente.

Anderson Barros também falou sobre o assunto e também admitiu que o clube não pode mais cortar relações com treinadores no meio do trabalho.

– É importante não errar agora. Precisamos entender qual é esse DNA, o modelo, pra não precipitar e interromper a relação. Encontrar um profissional que possa seguir por um tempo maior é fundamental. Não pode ter pressa, vamos ter o tempo para encontrar alguém – completou o diretor de futebol.​