Presidente do Santos confirma Laércio, nega José Welison e pede ajuda por Copete

Presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo confirmou a contratação do zagueiro Laércio, ex-Caxias, em entrevista coletiva no início da tarde desta sexta-feira.

Rollo negou a vinda de José Welison, do Atlético-MG, e relatou dificuldade para inscrever Jonathan Copete.

“Laércio tem contrato com o clube, está sendo registrado hoje. Temos esse período curto para tentar registrar. Com referência ao outro atleta (José Welison), é mera prospecção feita pelo departamento de futebol na gestão Peres. Não tem contrato, segue normalmente no clube dele. Santos não tem condição de contratar ninguém. Queria reforços, assumo que clube precisa. Eu gosto e entendo de futebol, mas não temos condição”, disse Orlando Rollo.

“Sobre o Copete, mesmo tendo caído o ban (bloqueio do Hamburgo), a Fifa só autoriza dentro da janela de transferências. Ou seja, dia 13. Só que o Copete está registrado na equipe do Chile, o Everton. E transferência internacional exige um dia a mais por período. Jurídico corre para registrar Copete a tempo. Conversei com o presidente Rogério Caboclo (da CBF) e Reinaldo (Carneiro Bastos), da FPF. E vão nos ajudar”.



Laércio tem 27 anos e foi destaque no Caxias (Foto: Divulgação/Caxias)

Laércio ficará à disposição nos próximos dias. José Welison segue no Atlético-MG. E Jonathan Copete dependerá do tempo entre a abertura da janela de transferências, na terça-feira, e o provável novo bloqueio em função de dívidas com Huachipato, do Chile, e Atlético Nacional, da Colômbia.

O Santos pediu ajuda à CBF, que fará um “plantão” para o clube poder inscrever novos jogadores. José Welison, do Galo, foi um pedido do técnico Cuca.

Aos 27 anos, Láercio tem treinado no CT Rei Pelé há semanas e pode, inclusive, ficar à disposição do Santos nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.