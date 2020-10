Presidente do Santos diz aguardar Robinho neste sábado para assinar por salário de R$ 10

Depois de dizer que não teria condições financeiras de repatriar Robinho, o presidente do Santos, Orlando Rollo, voltou a negociar e diz aguardar o atacante de 36 anos no CT Rei Pelé neste sábado para assinar um contrato no valor de R$ 10.

O salário de R$ 10 seria até o fim de 2020, com esse valor sendo aumentado de forma considerável a partir de 2021. O Peixe corre contra o tempo pois, segundo Rollo, pode sofrer uma nova punição na Fifa e ficar impossibilitado de contratar.

Robinho, um dos maiores ídolos do Santos depois de Pelé, foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual na Itália em 2017. O atacante está sem clube desde que deixou o Istanbul Basaksehir, da Turquia, no meio do ano.

Robinho foi campeão do Brasileirão em 2002 e 2004 pelo Santos. Ao lado de Neymar, conquistou o Paulista e Copa do Brasil de 2010 e também foi campeão Estadual em 2015. Eele tem 246 jogos e 109 gols pelo Peixe.

Veja abaixo o comunicado do presidente do Santos:

“Mesmo sabendo da impossibilidade legal de contratar um profissional por 10 reais e deixando claro o respeito que temos pelo nosso ídolo Robinho, estarei aguardando a representante do atleta, a partir do meio dia, deste sábado, dia 10 de outubro, no CT Rei Pelé, para assinarmos um contrato nessas condições. Reitero a necessidade de assinar este contrato o mais rápido possível, pois o Santos FC, infelizmente, deve sofrer nova sanção para inscrever jogadores e temos pouco tempo”