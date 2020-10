Presidente do Santos explica permanência de Lucas Veríssimo: “Propostas esdrúxulas”

Presidente do Santos em exercício, Orlando Rollo explicou a permanência de Lucas Veríssimo após propostas de Benfica e Porto, de Portugal.

Na visão de Rollo, as equipes da Europa aproveitaram o momento financeiro do Peixe para fazer ofertas ruins ou com pagamento parcelado.

“Os clubes no mundo sabem que o Santos está em crise, então fazem propostas esdrúxulas e colocam faca no pescoço. Não vamos aceitar negociações lesivas. Preferimos ficar com o atleta para que seja negociado numa próxima janela. Foi estratégia da gestão, conversamos com o Lucas. Conversei com os agentes do Lucas. E entenderam a situação. Valor que vale o Lucas é muito superior às propostas. Até vieram propostas boas, mas forma de pagamento era uma vergonha”, disse Orlando Rollo, na noite da última quinta-feira.

O Porto fez a maior proposta, de 6,5 milhões de euros (R$ 42,6 mi). Parte do valor seria pago em 2020 e o restante em 2021. Não houve tempo hábil para acertar os detalhes.

Lucas Veríssimo bate na trave novamente. O zagueiro de 25 anos recebe propostas da Europa desde 2018. O contrato termina em 2024.