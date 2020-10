Presidente do Santos se reúne com representante de Robinho

Este sábado (10) pode ser o “Dia D” para o retorno de Robinho ao Santos. Após convidar a representante do atacante para uma reunião no CT Rei Pelé, o presidente Orlando Rollo chegou ao local às 11h56. Marisa Alija, advogada do jogador, ingressou por volta das 12h40.

Na noite desta sexta-feira (09), Rollo emitiu uma nota no site do clube onde fazia o convite para uma conversa com Marisa Alija,em busca de um acerto com o salário dos primeiros dois meses do atleta em R$ 10, molde no qual ele estaria disposto a aceitar.

– Mesmo sabendo da impossibilidade legal de contratar um profissional por 10 reais e deixando claro o respeito que temos pelo nosso ídolo Robinho, estarei aguardando a representante do atleta, a partir do meio dia, deste sábado, dia 10 de outubro, no CR Rei Pelé, para assinarmos um contrato nessas condições. Reitero a necessidade de assinar este contrato o mais rápido possível, pois o Santos FC, infelizmente, deve sofrer nova sanção para inscrever jogadores e temos pouco tempo – disse Rollo em nota.

Rollo chegou ao local da reunião acompanhado do seu “braço direito”, Mário Badures, membro do Comitê Gestor, e o advogado Leandro Matsumota.

A ideia do Santos é realizar um possível acerto em tempo hábil, já que com a abertura da janela de transferências nacional nesta terça-feira (13) a diretoria teme novas punições, como o impedimento de registro de atletas. A equipe estava desde março banida de inserir novos jogadores por conta de uma dívida com o Hamburgo (ALE), mas firmou um acordo na última sexta-feira (09) para resolver a pendência.