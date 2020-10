Presidente do Vasco detona arbitragem após derrota para o Flamengo e já se preocupa em ser ‘garfado mais uma vez’ contra Corinthians

Após a derrota para o Flamengo pelo Brasileirão no sábado, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, detonou a arbitragem do jogo. Em entrevista à “Rádio Tupi”, o mandatário afirmou que o time foi prejudicado em São Januário.

“É um absurdo o que aconteceu no jogo de hoje contra o Flamengo. Mais uma vez o Vasco sendo prejudicado pela arbitragem nos jogos com o Flamengo”, disse Campello.

“Aos 5 minutos, o árbitro dá amarelo no Tenório, desnecessário. Não teve o mesmo critério com Diego, que deveria ter tomado o segundo amarelo e sido expulso. Ele para a jogada que o Vasco tinha vantagem e não dá cartão, viu que era o Diego, que tinha cartão”, afirmou.

O cartola apontou outros lances da partida que para ele não foram marcados corretamente pela arbigragem.

“A falta do empate, a bandeirinha não deu falta. O Pedro deixou o corpo bater e ele vai e aplica falta contra o Vasco. Por último, um impedimento pelo VAR. Claramente na mesma linha. Obviamente traçam aquelas linhas vermelha e azul que ninguém sabe quem é que traça, de que maneira traça, quando é que traça. Quando é a favor do Vasco não acontecem. Se analisar a quantidade de vezes que o VAR foi desfavorável ao Vasco, em comparação a que foi favorável, a diferença é enorme. Um absurdo, a CBF deveria dar explicações a esses fatos”.

O presidente do Vasco ainda alertou para a arbitragem do jogo contra o Corinthians, que está marcado para o dia 21 de outubro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Alexandre Campello em jogo do Vasco Gazeta Press

“Teremos jogo contra o Corinthians mais na frente. Desde 2000 o Vasco vem sendo prejudicado frequentemente. Foram cinco, seis partidas que o Vasco foi garfado de maneira absurda sem que a CBF tomasse nenhuma atitude. Isso é um absurdo. Quero aqui antes mesmo do jogo levantar essa questão. Quem será o árbitro que a CBF vai escalar, se seremos mais uma vez garfados como fomos em vários jogos contra o Corinthians anteriormente e contra o Flamengo”, finalizou