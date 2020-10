Preso por estupro, Harvey Weinstein é acusado por mais duas mulheres · .

Preso por estupro, Harvey Weinstein, 68 anos, foi formalmente acusado de agressão sexual por mais duas mulheres nesta sexta-feira (2), nos Estados Unidos. As vítimas relataram três estupros e três episódios de sexo oral forçado, em incidentes ocorridos há mais de uma década.

A promotora do condado de Los Angeles, na Califórnia, Jackie Lacey, emitiu um comunicado sobre os casos. As informações são do The Huffington Post.

“A disposição dessas últimas vítimas de testemunhar contra um homem poderoso nos dá as evidências adicionais do que precisamos para ter um caso criminal convincente”, declarou Jackie à imprensa.

Se condenado, o ex-poderoso de Hollywood pode pegar até 140 anos de prisão, enfatizou a promotora em nota.

Condenação de Harvey Weinstein

Conhecido como o “todo-poderoso de Hollywood”, Harvey Weinstein foi condenado à prisão por praticar sexo oral forçado na ex-assistente de produção Mimi Haleyi, em julho de 2006; e também foi declarado culpado por estupro em terceiro grau da ex-atriz Jessica Mann, cometido em março de 2013.

A sentença foi dada na corte penal estadual de Manhattan em 11 de março deste ano. O produtor de filmes como Pulp Fiction (1995) e Shakespeare Apaixonado (1999) foi alvo do movimento contra assédio e agressão sexual intitulado Me Too, que mobilizou várias celebridades de Hollywood.

Atualmente, ele cumpre pena em uma prisão de segurança máxima em Nova York, nos Estados Unidos. Em março último, foi noticiado que o ex-produtor testou positivo para Covid-19 juntamente com um outro preso.