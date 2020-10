Jojo Todynho ficou apavorada com as galinhas em A Fazenda 12. A funkeira ficou responsável por cuidar das aves durante esta semana. Ela não conseguiu levantar os animais do ninho para pegar os ovos e, depois de tentar, acabou desmaiando com o calor e o medo. “Minha pressão caiu, tá baixando, não tem condição”, disse a peoa.

Antes da primeira tentativa de pegar os ovos, a galinha já estava cacarejando alto. “Vamos, chega, você é galinha, eu também sou”, disse a cantora, que acabou sendo bicada ao encostar na ave. Jojo se afastou e começou a gritar por Juliano Ceglia. “Socorro! Meu coração acelerou”, disse ela.

Victória Villarim, que estava cuidando das aves na última semana, tentou orientá-la, mas só conseguia dar risada. “Ela não foi com a minha cara”, disse Jojo. “Ela é brava, não vai com a cara de ninguém”, explicou a dançarina. “Ferrou”, disse Ceglia, ao chegar. “É só levantar ela”, ironizou Jojo. “Chamou o mais cagão”, disse o bike repórter.

Os dois ficaram um bom tempo tentando pegar o ovo da galinha, que não parava de cacarejar e começou a distribuir bicadas. “Minha pressão já está até baixando. Bora, Juliano! Você é o macho-alfa aqui, você é guri da baia”, gritou a cantora. “Minha pressão está caindo”, avisou ela, usando um tom engraçado.

Lipe Ribeiro, que morre de medo de todos os animais, apareceu e começou a rir da situação. Em seguida, subiu para a sede e contou aos outros. “Vocês estão perdendo a Jojo e o Juliano com medo das galinhas. Ele tem mais medo que eu! Ela já avisou que não vai pegar os ovos, ele vai ter que pegar todos os dias”, relatou.

Jojo subiu para a cozinha e, enquanto a câmera mostrava alguns peões preparando o almoço, a funkeira acabou desmaiando. As imagens do PlayPlus cortaram para o quarto. Juliano terminou de fazer o trabalho, subiu e perguntou pela cantora, que já estava melhorando.

“A Jojo passou mal lá embaixo, subiu carregada, quase caiu na escada. Fui ajudar, ela estava tremendo”, contou Lucas Selfie para Lidi Lisboa. “Desmaiou? Mas também, está muito calor”, se espantou a atriz.

Confira abaixo as tentativas e o desmaio:

o momento que jojo desmaiou e logo em seguida a câmera mudou para o quarto pic.twitter.com/fSr906BBWx

— cris dias (@crisayonara) October 2, 2020

Apesar da playplus cortar audio escapou do Lucas sobre a Jojo #jojotodynho#AFazenda12pic.twitter.com/8SYN4XQczm

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 2, 2020

