Pressionado, Palmeiras faz mistério para duelo diante do Coritiba

Após se reapresentar nesta segunda-feira, o Palmeiras realizou hoje o seu último treino antes de receber o Coritiba no Allianz Parque nesta quarta-feira (14), em jogo válido pela décima sexta rodada do Brasileirão 2020.

Com o desfalque do zagueiro Luan, que deve ficar um mês de molho, e também do quarteto de Seleção (Matías Viña, Gómez, Gabriel Menino e Weverton), Luxemburgo fez um treino técnico e tático para definir a equipe que vai tentar bater o Coxa dentro de casa, para voltar a somar três pontos após duas derrotas seguidas no Brasileirão.

Na zaga, as duas opções do treinador são Renan Victor e Emerson Santos. Na entrevista coletiva após a derrota para o São Paulo, no último sábado, Luxa deu a entender que daria uma chance para o jovem de 18 anos, que está acostumado a jogar na defesa na base alviverde.

O portal ‘ge’ noticiou nesta terça-feira (13), que Weverton e Gabriel Menino podem reforçar o time do Palmeiras. A dupla defende a Seleção Brasileira nesta noite, em Lima, capital do Peru, pelas Eliminatórias, e deve retornar ao Brasil pela manhã de quarta.

Com isso, a provável equipe de Luxemburgo para o duelo diante do Coritiba é: Jailson (Weverton), Marcos Rocha, Renan Victor (Emerson Santos), Felipe Melo e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael (Gabriel Menino), Raphael Veiga e Lucas Lima; Wesley e Luiz Adriano.

Com apenas três vitórias no campeonato, o Coritiba chega ao Allianz Parque sem vencer há quatro partidas. Contudo, o retrospecto do Verdão jogando no seu estádio neste Campeonato Brasileiro não é nada bom. Em seis jogos, foram quatro empates, uma vitória e uma derrota.

Palmeiras x Coritiba começa às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, e a partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view) e pelo TNT (TV por assinatura para todo o Brasil).