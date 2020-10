Prestes a estrear, The Voice fecha patrocínios e lança versão multiplataforma · .

A nona temporada do The Voice Brasil faz primeira apresentação em 15 de outubro, uma quinta-feira, e já vai começar com todas as cotas de patrocínios vendidas. A Globo anunciou nesta sexta-feira (2) que fez acordo com seis empresas. O desafio musical terá uma novidade em 2020: reprises exibidas em horários alternativos pelo Multishow na TV paga.

Bradesco, B2W, Cervejaria Petrópolis e Claro renovaram o patrocínio que mantinham com o The Voice; C&A (que fez ações de merchandising no BBB20) e Seara (que anuncia no Encontro) entram pela primeira vez na atração.

Os programas inéditos continuam indo ao ar na Globo, às terças e quintas-feiras, logo após A Força do Querer. O Multishow terá reprises às quartas e sextas, a partir das 20h30. Além disso, o programa em TV aberta será transmitido simultaneamente pelo Globoplay; o streaming também disponibilizará o reality musical para assinantes na íntegra.

O The Voice Brasil terá novamente o comando de Tiago Leifert, com Jeniffer Nascimento na cobertura dos bastidores. O time de técnicos será formado por Carlinhos Brown, Iza, Lulu Santos e Michel Teló.