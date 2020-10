Preview de Little Nightmares 2: Um pesadelo ainda mais assustador

Little Nightmares é um jogo indie lançado em 2017 pela desenvolvedora Tarsier Studios e publicado pela Bandai Namco. O game possui uma ambientação de dar arrepios em muito adulto por aí, com um gameplay recheado de puzzles e uma história bem “cringe” (desconfortável).

Na trama, nós assumimos a jornada desesperadora de uma garotinha de nove anos chamada Six, que está tentando fugir do navio Bocarra enquanto é perseguida sem descanso por inimigos grotescos como o Zelador, que possui braços imensos, os Gêmeos Cozinheiros, e a enigmática e tenebrosa Dama – além dos passageiros do navio que estão doidos para consumir a carne da pobre menina.

E agora, o Voxel teve a oportunidade de jogar um preview do Little Nightmares 2, que apesar de ter cerca de uma hora de duração, trouxe novas mecânicas, inimigos e bons sustos para esse que vos fala.

A realidade assustadora de crianças indefesas

Com uma atmosfera tão boa quanto no primeiro game, a build se inicia logo após os eventos de seu antecessor, no que parece ser um hospital decrépito dentro da The Signal Tower, cheio de criaturas que são uma mistura de humanos com manequins, aquela vibe “super agradável” que quem jogou Silent Hill deve conhecer bem.

Mas dessa vez a jovem Six não está mais sozinha, passando a ser co-protagonista e ajudando Mono, um garotinho com um saco de papelão na cabeça, com somente com os buraquinhos dos olhos recortados. A garota pode ajudar a solucionar puzzles, dar pezinho para acessar lugares mais altos e até mesmo segurar os inimigos por um determinado tempo.

Logo de cara nos deparamos com o primeiro puzzle: procurar os fusíveis para ativar a energia do local para podermos utilizar o elevador. Para isso, é preciso investigar as salas do hospital/manicômio, e é aí, meu caro amigo leitor, que a situação aperta.

Começa naquela pegada de lugar escuro e de desconforto durante a exploração (mas felizmente temos uma lanterna que ilumina um pouco melhor, diferente do primeiro game que contávamos com a ajuda de um isqueiro xumbrega), e uma mão – sim, tipo o Mãozinha da Família Addams, só que em uma versão possuída – começa a te perseguir descontroladamente por vários caminhos.

E é aqui que temos uma grande novidade em relação ao primeiro game. Dessa vez, não precisamos levar desaforo para casa e nem colocar o rabo entre as pernas e correr! É possível utilizar um martelo que está caído no cenário, porém, como a arma é bem maior que o pobre menino franzino, leva um certo tempinho para realizar o ataque, dando chances ao inimigo de desviar, então talvez seja uma boa calcular bem na hora de dar o golpe.

Olha os manequins vindo, muleque!

Por mais que eu seja um amante (vulgo masoquista) de jogos de terror e estar acostumado com o gênero, foram várias as vezes que senti aquele friozinho na barriga e posso ter soltado uma meia dúzia de “ai que susto”.

Os inimigos de Little Nightmares 2 estão mais sagazes e difíceis. Como o caso de certos pacientes manequins que perseguem Mono em ambientes escuros, doidos para agarrá-lo. Como se isso já não fosse terrível o bastante, muitas áreas estão sem energia, lembram?

Então fui obrigado a tomar coragem junto com o garotinho e sair correndo deles enquanto apontava a lanterna freneticamente para não ser encurralado, e mesmo assim precisei prestar muita atenção, pois em um determinado ponto, eles começam a sair de todos os cantos, uma cena totalmente digna de um pesadelo de criança (e de adulto também).

No finalzinho do Preview, depois de uma batalha bem complicada com mãos maníacas, encontramos que parece ser o primeiro boss do jogo, pendurado de ponta cabeça e com uma cara maquiavélica, mas antes que uma fuga ou combate possam ser iniciados, a tela fica preta e a build acaba.

Considerações Finais

Little Nightmares 2 tem um grande potencial de se tornar ainda mais assustador que seu antecessor, e mesmo as mecânicas novas introduzidas no preview sendo poucas, prometem deixar o gameplay mais interessante.

O game parece ter se tornado mais maduro, a ambientação assustadora e bizarra junto com a ótima trilha sonora são extremamente envolventes, fazendo você adentrar ainda mais nesse universo pútrido e quebrado. A Six, por mais que esteja ali para ajudar, passa muito a sensação que perdeu toda a inocência infantil, principalmente depois dos eventos que vivenciamos no final do primeiro título. Acabei a build com um gostinho de quero mais e muito animado para o que vai vir em 2021, não conseguia nem parar quieto no lugar de tanto hype!

Little Nightmares 2 será lançado para PC, PS4, Xbox One e Switch em 11 de fevereiro de 2021. O game também ganhará uma versão para PS5 e Xbox Series X/S com upgrade gratuito, porém sem data definida.

Espero que gostem do Preview do Voxel! E claro, não se esqueçam de contar o que acharam na seção de comentários!