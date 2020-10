Prime Video fará série de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado · .

Clássico do terror adolescente dos anos 1990, o filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado vai virar série no Prime Video, serviço de streaming da Amazon. Kevin Williamson, roteirista do longa de 1997 e criador de sucessos como Dawson’s Creek (1998-2003) e The Vampire Diaries (2009-2017), não terá nenhuma participação no projeto.

Na versão para a TV, a trama da produção cinematográfica será atualizada para os dias de hoje, mas vai honrar a mesma premissa: em uma cidade cheia de segredos, um grupo de adolescentes é perseguido por um misterioso assassino um ano após um acidente fatal na noite de formatura.

O elenco do longa de 1997 era um “quem é quem” dos astros adolescentes da década. Jennifer Love Hewitt (Party of Five), Sarah Michelle Gellar (Buffy), Freddie Prinze Jr. (Scooby-Doo) e Ryan Phillippe (Segundas Intenções) lideravam um time que ainda tinha Bridgette Wilson, Anne Heche e Johnny Galecki (o Leonard de The Big Bang Theory).

Principal “rival” de Eu Sei o que Vocês… no gênero terror teen, Pânico também virou série de TV em 2015, exibida pela MTV norte-americana. A atração durou três temporadas e chegou ao fim em 2019 –os produtores, porém, não descartam a produção de um quarto ano. No Brasil, as duas primeiras levas de episódio estão disponíveis na Netflix.

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado é uma produção do Amazon Studios e da Sony Pictures Television. Sara Goodman será roteirista e produtora executiva ao lado dos também produtores executivos Shay Hatten, Neal Moritz e Pavun Shetty, da Original Film, e James Wan, Rob Hackett e Michael Clear, do Atomic Monster.

“Estamos entusiasmados em ter Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado com nossos incríveis parceiros do Amazon Studios”, disse Jason Clodfelter, co-presidente da Sony Pictures Television, em nota à imprensa. “O desenvolvimento de Neal Moritz e Original Films segue a todo vapor, e isso é novamente provado com a personagem contemporânea de Sara Goodman nesse thriller.”

“As melhores franquias de terror sempre têm outro susto chegando, e a série Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado é uma atualização perfeitamente distorcida do icônico filme de terror”, disse Albert Cheng, chefe de televisão do Amazon Studios. “De qualquer maneira, nossos clientes globais Prime Video vão adorar esta versão moderna do filme favorito dos fãs.”