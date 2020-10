Principal organizada do Palmeiras diz que ‘paciência acabou’, faz lista de dispensas no elenco e pede demissão de Luxemburgo

Após a derrota por 2 a o para o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, a “Mancha Alvi Verde“, principal torcida organizada do Palmeiras, pediu a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Em suas redes sociais, a uniformizada disse que a “paciência acabou” com o trabalho de Luxa, e se colocou favorável à saída do treinador, que está no cargo desde o final de 2019.

“Assim como foi feito com o Roger, Felipão e outros… Demos tempo ao tempo e futebol ao futebol. Luxa, obrigado pelo Paulistão e a história de um passado vitorioso. Já era!”, escreveu.

“Não torcemos contra o Palmeiras para ter razão como alguns, mas amamos ao Palmeiras como poucos e nada e ninguém está acima da Sociedade Esportiva Palmeiras”, seguiu.

Além disso, a “Mancha” fez uma lista de dispensas, pedindo a saída de vários atletas do elenco.

Foram listados: os meias Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Zé Rafael, o volante Ramires, os laterais Marcos Rocha e Mayke, o atacante Rony e o zagueiro Luan.

O presidente do Verdão, Maurício Galiotte, ainda foi chamado de “banana”.

“Graças a Deus seu mandato está chegando ao fim. Tínhamos tudo para sermos os melhores da América e sua falta de pulso é apenas o reflexo do time em campo”, disparou.

“Culpados temos um monte, mas responsável temos um só. Postura de um banana traz o efeito de um elenco de frouxo que envergonha a torcida”, finalizou a organizada.

Vanderlei Luxemburgo durante jogo entre Palmeiras e São Paulo Cesar Greco/Ag Palmeiras

CONFIRA O COMUNICADO COMPLETO

PACIÊNCIA TEM LIMITE E A NOSSA CHEGOU AO FIM

Assim como foi feito com o Roger, Felipão e outros… Demos tempo ao tempo e futebol ao futebol.

LUXA Obrigado pelo Paulistão e a história de um passado vitorioso.

Já era!

Não torcemos contra o Palmeiras para ter razão como alguns, mas amamos ao Palmeiras como poucos e nada e ninguém está acima da Sociedade Esportiva Palmeiras.

✅ Sem padrão de jogo

✅ Sem esquema tático

✅ Sem confiança

✅ Substituições de volante para volante

✅ Insistência em alguns jogadores sem capacidade

✅ Perdeu o vestiário

2021 Começa agora… O que tínhamos que ganhar em 2020 já ganhamos.

Agora é se preparar para a próxima temporada.

Retirar as sequelas que o Mattos deixou:

Lucas Lima, Scarpa, Veiga, Zé Rafael, Ramires, Marcos Rocha, Mayke, Rony e Luan já deram o que tinham que dar. Que sigam o mesmo caminho do Diogo Barbosa e Bruno Henrique.

Outros jogadores mudem a postura ou saiam! De Felipe Mello a Willian, se não tiverem postura, vontade e futebol: fora.

Galiotte,

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Graças a Deus seu mandato está chegando ao fim.

Tínhamos tudo para sermos os melhores da América e sua falta de pulso é apenas o reflexo do time em campo.

Culpados temos um monte, mas responsável temos um só.

Postura de um banana traz o efeito de um elenco de frouxo que envergonha a torcida.

FORA, LUXEMBURGO!

Diretoria Mancha Alvi Verde