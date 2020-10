‘Príncipe encantado’, ator encara prova de fogo em Haja Coração; saiba por quê · .

Marcos Pitombo revela que apostou todas as suas fichas no sucesso do conto de fadas entre Felipe e Shirlei (Sabrina Petraglia) em Haja Coração. A novela das sete marcou a sua volta aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, após uma passagem de oito anos pela Record –uma espécie de “prova de fogo” para o ator que queria fazer bonito em seu regresso à emissora carioca.

“A primeira cena foi uma sequência grande, debaixo de chuva, mas uma das mais emocionantes. Eu vinha de um período longo em outro canal, queria demais que esse retorno desse certo”, confidencia o galã em entrevista ao ..

O papel era um dos mais arriscados do remake de Daniel Ortiz, já que não saiu dos roteiros originais de Sassaricando (1987) ou Torre de Babel (1999) –duas tramas de Silvio de Abreu que serviram de inspiração para a produção.

O artista lembra que a pressão ainda era maior, uma vez que Felipe só entrou para valer na história no 30º capítulo. Ele precisou abrir espaço em meio a outros casais que tinham caído no gosto do público, como Tancinha (Mariana Ximenes) e Apolo (Malvino Salvador) ou Giovanni (Jayme Matarazzo) e Camila (Agatha Moreira).

“Ele era um personagem inédito no meio de vários que eram sucesso nas duas versões, mas conseguiu tocar o coração das pessoas. Tinha uma mensagem muito bonita, que ia além da questão da deficiência física. A gente ali, no meio do maremoto, não conseguiu nem medir o tamanho da onda”, brinca o carioca.

Artur meninea/tv globo

Marcos Pitombo e Sabrina Petraglia na trama

Primeiro beijo

Ortiz acertou em cheio ao reeditar a narrativa da Cinderela para fisgar o público, com direito à gata borralheira interpretada por Sabrina Petraglia perder o seu “sapato de cristal” após conhecer o seu príncipe encantado em uma festa. O calçado, no entanto, era uma bota ortopédica –que a atriz mantém até hoje de recordação.

Os dois, entretanto, só foram se beijar pela primeira vez no capítulo 79, no final do quarto mês de exibição do folhetim. “Era uma sequência muito esperada, a gente ensaiou, procurou até mesmo uma preparadora [de elenco] por fora. Gravamos tudo em 10 minutos. Foi incrível”, rememora.

Em uma coincidência do destino, a cena foi exibida justamente no mesmo dia da votação final do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “Achei que ninguém ia ligar, que nem iam ver a cena. Deu mais audiência do que a votação”, arremata o intérprete.

