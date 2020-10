Processo seletivo CRECI RS 2020 tem cronograma alterado! Até R$ 3.276,80

No Estado do Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3º Região (Creci RS) retifica edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 32 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 18 de outubro, foram suspensas temporariamente por, no máximo, 20 dias úteis. Prazo este que será encerrado no dia 25 de outubro de 2020, com uma nova reabertura das inscrições. Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos:

PAS – Profissional Analista Superior: Porto Alegre (1);

Porto Alegre (1); PST – Profissional de Suporte Técnico: Passo Fundo (1); Pelotas (1); Porto Alegre (5); Bento Gonçalves (1); Canoas (1); Santa Maria (1); São Leopoldo (1); Tramandaí (1); Gravataí (1); Lajeado (1); Novo Hamburgo (1); Santa Cruz do Sul (1); Torres (1); Erechim (1); Gramado (1); Rio Grande (1); Capão da Canoa (1); e Caxias do Sul (1);

Passo Fundo (1); Pelotas (1); Porto Alegre (5); Bento Gonçalves (1); Canoas (1); Santa Maria (1); São Leopoldo (1); Tramandaí (1); Gravataí (1); Lajeado (1); Novo Hamburgo (1); Santa Cruz do Sul (1); Torres (1); Erechim (1); Gramado (1); Rio Grande (1); Capão da Canoa (1); e Caxias do Sul (1); PFI – Profissional de Fiscalização: Passo Fundo (1); Pelotas (1); Santa Maria (1); Caxias do Sul (1); Porto Alegre (3); Capão da Canoa (1); e Novo Hamburgo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.350,00 e R$ 3.276,80.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 13 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS). O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 40,00.

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 18 de outubro de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do conselho regional.

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3º Região (Creci RS) Banca organizadora : IUDS Escolaridade : médio, técnico e superior Número de vagas : 32 Remuneração : R$ 1.350,00 e R$ 3.276,80 Inscrições : até 13 de setembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 30,00 a R$ 40,00 Provas : a definir … Situação : PUBLICADO EDITAL 01/2020



