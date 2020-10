Processo seletivo Iema ES 2020: Saiu EDITAL! Salários de até R$ 5.416,56!

Edital oferta vagas de nível superior no Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema ES)

Edital publicado. O Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema ES) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preencher 08 vagas em cargos de nível superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos na área de meio ambiente/gestão de projetos (1 vaga) e agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos na área de meio ambiente (7 vagas). Os salários oferecidos chegam até R$ 5.416,56, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Sistema de Seleção de Designação Temporária, do Governo do Estado do Espírito Santo.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos e experiência profissional, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 36 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso