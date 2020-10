Processo seletivo Prefeitura de Bombinhas SC 2020 abre vagas em todos os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura de Bombinhas faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Servente/Merendeira; Agente Comunitário de Saúde – bairro Bombas; Agente Comunitário de Saúde – bairro Mariscal; Agente Comunitário de Saúde – bairro Zimbros; Agente Comunitário de Saúde – bairro Centro; Auxiliar de Consultório Dentário; Técnico em Turismo; Agente da TPA; Agente de Fiscalização de Temporada; Monitor de Transporte Escolar; Monitor; Psicólogo; e Coordenador Pedagógico.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.187,32 a R$ 3.000,88, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de outubro (a partir das 00h) até as 23h59 do dia 19 de novembro de 2020, mediante envio de toda documentação especificada no edital para o endereço eletrônico [email protected]

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de novembro de 2020. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso