Processo seletivo Prefeitura de Confresa MT 2020 tem EDITAL retificado

Localizado a 1.159 km da capital Cuiabá/MT, a Prefeitura Municipal de Confresa retifica edital (nº 02/2020) de processo seletivo simplificado para preencher 40 vagas em cargos de níveis fundamental e médio/técnico.

Conforme o documento de retificação (retificação II), o concurso foi retomado e a realização da prova prática – teste prático e direção está prevista para o dia 29 de novembro de 2020, para os cargos de motorista da saúde; técnico da saúde e radiologia; agente administrativo do SUS; e agente operacional. Vale ressaltar que para a função técnico da saúde/enfermagem, a prova foi aplicada no dia 12 de julho de 2020.

As oportunidades são para cargos:

Apoio de serviços à saúde/limpeza predial (5);

Agente operacional/motorista da saúde (1);

Assistente da saúde/atendente de consultório dentário (1);

Apoio de serviços à saúde/vigilante patrimonial (3);

Apoio de serviços à saúde/cozinheira (1);

Assistente da saúde/atendente de farmácia (1);

Técnico da saúde/radiologia (2);

Técnico da saúde/enfermagem (21);

Agente administrativo do SUS (5).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.427,64, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 07 de junho de 2020, no site oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos e prova prática este prático/direção). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE ADMINISTRATIVO DO SUS – Atendimento nas unidades de saúde do município,

compreendendo, recepção e demais atividades de secretariado das atividades do Sistema Único de Saúde e, demais atividades complementares e afins.

APOIO DE SERVIÇOS À SAÚDE/COZINHEIRA – COZINHEIRA – Preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições e, demais atividades complementares e afins.

APOIO DE SERVIÇOS À SAÚDE/LIMPEZA PREDIAL – Compreende a categorial funcional com as atribuições de executar serviços de limpeza, manutenção conservação das instalações e bens existentes em prédios, áreas públicas, e outros locais de responsabilidade da Prefeitura, transportar materiais, coletar lixo nas ruas e avenidas, executar tarefas internas e externas de correspondência e, demais atividades complementares afins.

APOIO DE SERVIÇOS À SAÚDE/VIGILANCIA PATRIMONIAL – Compreende a categorial funcional com as atribuições de executar serviços de zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade; vigiar unidades e/ou departamentos, edifícios públicos, e outros estabelecimentos; realizar rondas internas e inspecionando o estabelecimento sob sua responsabilidade, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; entre outros.

TÉCNICO DA SAÚDE/ENFERMAGEM – Compreende a função que se destina a orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas simples de enfermagem e atendimento ao público, executar as de maior complexidade e auxiliar Médicos e Enfermeiros em suas atividades específicas; Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; entre outros.

TÉCNICO DA SAÚDE/RADIOLOGIA – Manusear o equipamento que tira RX, ter conhecimento dos procedimentos necessário para tirar RX em pacientes e buscar pacientes no estabelecimento e, demais atividades complementares e afins.

ASSISTENTE DA SAÚDE/ATENDENTE DE FARMÁCIA – Desempenha as atividades auxiliares no atendimento da unidade; interpretar prescrições e receitas médicas; manter as prateleiras e expositores de remédios e outros produtos organizados; repor medicamentos e produtos; auxiliar o cliente a encontrar os produtos; dar baixa dos medicamentos no sistema; auxiliar o farmacêutico; preencher dados necessários no sistema de controle para venda de medicamentos controlados; entre outros.

ASSISTENTE DA SAÚDE/ATENDENTE DE CONSULÓRIO DENTÁRIO – Desempenha as atividades auxiliares nos consultórios de odontologia do município tais como: recepção trabalha de secretariado nas unidades básicas do sistema único municipal e, demais atividades complementares e afins.

AGENTE OPERACIONAL/MOTORISTA DA SAÚDE – Conduzir os veículos e maquinários pertencentes ao município de Confresa de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos e maquinários sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso e, demais atividades complementares e afins.

Informações do concurso