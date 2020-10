Processo seletivo Prefeitura de Descanso SC 2020: Saíram EDITAIS! Até R$15,4mil!

Edital publicado. Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Descanso abriu novos dois editais (nº 01 e 02/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL Nº 01/2020:

Professores Habilitados: Professor de Ensino Fundamental – Séries iniciais; Professor de Educação Física; Professor de Língua Estrangeira – Inglês; Professor Educação Infantil; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Informática; Professor de Matemática; Especialista em Assuntos Educacionais; Professor de Geografia; e Professor de História;

Professor de Ensino Fundamental – Séries iniciais; Professor de Educação Física; Professor de Língua Estrangeira – Inglês; Professor Educação Infantil; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Informática; Professor de Matemática; Especialista em Assuntos Educacionais; Professor de Geografia; e Professor de História; Professores Não Habilitados: Professor de Ciências; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Informática; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Matemática; Professor Educação Infantil; Professor de Ensino Fundamental – Séries iniciais; Professor de Educação Física; Professor de Artes; e Professor de Língua Estrangeira – Inglês;

Professor de Ciências; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Informática; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Matemática; Professor Educação Infantil; Professor de Ensino Fundamental – Séries iniciais; Professor de Educação Física; Professor de Artes; e Professor de Língua Estrangeira – Inglês; Demais Cargos: Auxiliar de Ensino; Merendeira; Zelador.

Edital Nº 02/2020: Médico; Técnico de Enfermagem.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.172,26 a R$ 15.400,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Você Pode Gostar Também:

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 9 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ameosc. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 80,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 28 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório), com datas previstas de realização nos dias 20 de novembro de 2020 (edital nº 01/2020) e 28 de novembro do mesmo ano (edital nº 02/2020); mais prova de títulos para cargos de nível superior, exceto para os cargos de Técnico de Enfermagem e Médico.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso