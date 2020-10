Processo seletivo Prefeitura de Iporã do Oeste SC 2020: EDITAL e inscrição!

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo a formação de cadastro reserva em cargos de níveis superior completo e incompleto.

Confira abaixo as oportunidades:

Habilitado: Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de 1ª a 4ª Série Ensino Fundamental; Professor de Educação Infantil; Professor de Matemática; Professor de Educação Especial do Ensino Fundamental; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Português; Professor de Práticas Agrícolas; Professor de Informática; e Professor de Inglês;

Não habilitado: Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de 1ª a 4ª Série Ensino Fundamental; Professor de Educação Infantil; Professor de Inglês; Professor de Matemática; Professor de Português; Professor de Práticas Agrícolas; Professor de Educação Especial do Ensino Fundamental; Professor de Geografia; Professor de História; e Professor de Informática.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.443,08 e R$ 1.803,84, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ameosc. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 80,00, com possibilidade de solicitar a isenção até 28 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (para todos) com questões nas áreas de conhecimentos específicos, legislação e conhecimentos gerais; mais prova de títulos para os cargos de professor habilitado, conforme edital.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 28 de novembro de 2020. A seleção é válido durante o ano letivo de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

