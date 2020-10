Processo seletivo Prefeitura de Mandaguari PR 2020 abre vagas para Estagiários

No Estado da Paraná, a Prefeitura Municipal de Mandaguari abriu um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo à contratação de estagiários em diversas áreas. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

As vagas destinadas são para áreas de Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Gestão de Recurso Humanos; Psicologia; Fisioterapia (1); Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis (1); Agronomia; Direito; Biomedicina; Administração (2); Gestão Pública; Letras (2); Enfermagem (3); Jornalismo e Comunicação; Tecnologia da Informação; Educação Física; e Ciência Social.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever eaté às 17h do dia 24 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Cebrade. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com prova de múltipla escolha (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática/ raciocínio lógico, conhecimentos gerais/ atualidades e informática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 6 de dezembro de 2020.

Informações do concurso