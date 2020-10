Processo seletivo Prefeitura de Videira SC 2020 em PROVAS remarcadas

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Videira retifica editais de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o dia 22 de novembro de 2020, foi alterada para o próximo dia 1º de novembro de 2020, no período da manhã e tarde.

Como consta em documentos divulgados (retificação II), as provas teórico-objetivas estão previstas para o dia 1º de novembro de 2020, e serão realizadas nos turnos da manhã e tarde, de acordo com o cargo pretendido. As publicações oficiais com outras orientações referentes a realização desta etapa, podem ser consultadas na íntegra em nosso site.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2020 – FME: Professor de Educação Física – Futsal; Professor de Educação Física – Karatê; Auxiliar de Serviços Gerais; Professor de Educação Física – Basquete; Professor de Educação Física – Futebol; e Professor de Educação Física – Judô

EDITAL nº 01/2020: Professor – Artes Ensino Infantil e Fundamental; Professor – Ensino Fundamental Séries Finais – Geografia; Professor – Ensino Fundamental Séries Finais – Ensino Religioso; Professor – Educação Física Ensino Infantil e Fundamental; Analista de Atividades Turísticas Culturais; Arquiteto e Urbanista; Assistente Social; Bibliotecário; Engenheiro Agrimensor; Professor – Ensino Fundamental Séries Finais – Matemática; Professor – Inglês; Psicólogo; Professor – Educação Infantil; Professor – Ensino Fundamental Séries Iniciais; Professor – Ensino Fundamental Séries Finais – História; Professor – Ensino Fundamental Séries Finais – Língua Portuguesa; Engenheiro Eletricista; Especialista em Educação; Especialista em Museologia; Fiscal de Obras; Instrutor de Dança; Médico Cardiologista; Carpinteiro; Agente Operacional de Vigilância; Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar Operacional; Pedreiro; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Psicopedagogo Clínico Institucional; Agente Administrativo II; Agente Social; Auxiliar de Saúde Bucal; Motorista; Técnico de Enfermagem; Técnico Eletricista; Auxiliar Educacional; e Fiscal de Posturas.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.074,95 a R$ 10.889,70, por jornada de trabalho de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 50,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; conhecimentos gerais e conhecimentos específicos de cada área, informática, higiene e segurança do trabalho e temas da educação, conforme o cargo; prova prática; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso