Processo seletivo Prefeitura Municipal de Cajamar SP 2020: EDITAL e Inscrição!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Cajamar abriu um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro em cargos de nível superior incompleto. Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Disciplina Específica – PDE – Educação Física; Professor de Disciplina Específica – PDE – Inglês; Professor Adjunto de Educação Básica – PAEB; Professor de Educação Básica II – PEB II – Geografia; Professor de Educação Básica II -PEB II – Língua Portuguesa; Professor de Educação Básica II – PEB II – Matemática; Professor Intérprete de Educação Básica – PIEB – Libras; Professor de Desenvolvimento Infantil – PDI; Professor de Disciplina Específica – PDE – Arte; Professor de Educação Básica I PEB I – Educação Infantil; Professor de Educação Básica II – PEB II – Ciências; Professor de Educação Básica II – PEB II – História; e Professor de Educação Básica I – PEB I – Ensino Fundamental. A remuneração será no valor de R$ 22,45 hora/aula, por carga horária de 30 a 36 horas-aula semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h de 16 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Mais. O valor da inscrição está fixado em R$ 55,00.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos e tempo de experiência profissional (caráter classificatório), conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

